Albayrak'tan son dakika dolar açıklaması!

Dövizde yaşanan dalgalanma sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan kritik bir açıklama geldi. Yaşanan tabloda, TL’nin doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığını ifade eden Albayrak, “Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi. Böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir. Gerekirse mali kural uygularız. Mevduatlara asla el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek” dedi.

“ÖNLEM VE AKSİYON PLANLARIMIZ HAZIR”

Gerekli hazırlıkların yapıldığını dile getiren Albayrak, “Dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” ifadelerini kullandı.