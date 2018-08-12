Yeni açılacak AVM'lerin sayısı belli oldu

JLL Türkiye’nin 2018’in ilk yarısını mercek altına alan ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü’ raporuna göre, yapımı devam eden AVM’ler 2018’in ikinci yarısında ve 2019 yılında hizmete açılacak.

Türkiye genelinde halihazırda 411 AVM hizmet veriyor. İnşaat halinde olan AVM sayısı ise 43. Ofis piyasasındaki boşluk oranı gerilerken, 2018’in ilk beş ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 31’lik artış kaydedildi.

AKTİF AVM SAYISI 411

JLL’NİN çalışmasına göre Türkiye genelinde şu anda aktif halde olan AVM sayısı 411. İstanbul’daki alışveriş merkezi sayısı 118. Mega şehirde inşaat halinde olan AVM sayısı ise 18 olarak belirlendi. İstanbul’da inşaat halinde olan merkezlerin önemli bir bölümünün 2018’in ikinci yarısında ve 2019’un ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor. Ankara’da ise şu anda hizmet veren AVM sayısı 39. Başkentte 9 yeni merkez şu anda inşaat halinde. Türkiye genelindeki AVM sayısının 2021 sonunda 454’e çıkması bekleniyor. 2018’in ikinci yarısında açılması planlanan ‘Uzmanlaşmış AVM’lerle perakende sektöründe yeni bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor.