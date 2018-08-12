12 Ağustos 2018 14:48

Çeyrek altın tarihi zirveyi görmüştü! İşte son rakamlar

Çeyrek altın tarihi zirveyi görmüştü! İşte son rakamlar
Altın fiyatları haftanın son işlem gününü dolar kurunda yaşanan hareketliliğinde etkisiyle rekorla kapattı.
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250 lirayı aşan gram altın fiyatı, haftasonu aşağı yönlü seyre geçti. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu?

İşte 12 Ağustos bugün çeyrek altın gram altın fiyatları:

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Ekonomi