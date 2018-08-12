250 lirayı aşan gram altın fiyatı, haftasonu aşağı yönlü seyre geçti. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu?
İşte 12 Ağustos bugün çeyrek altın gram altın fiyatları:
12 Ağustos 2018 14:48
Çeyrek altın tarihi zirveyi görmüştü! İşte son rakamlar
Altın fiyatları haftanın son işlem gününü dolar kurunda yaşanan hareketliliğinde etkisiyle rekorla kapattı.
250 lirayı aşan gram altın fiyatı, haftasonu aşağı yönlü seyre geçti. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar kaç lira oldu?
Çok Okunanlar
-
Krizin geleceğini 7 yıl önce bu sözlerle duyurmuş
-
Konyalılar bu habere üzülecek
-
Yeni açılacak AVM'lerin sayısı belli oldu
-
Çeyrek altın tarihi zirveyi görmüştü! İşte son rakamlar
-
Türk şirketlerden ABD'ye dava hazırlığı
-
'İktidar bu gerçeği görmeli, aksi halde...'
-
Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı
-
Elon Musk'a borsa davası
-
'Twitter'a T.C. kimlik numarası ile girilsin'
-
ABD’nin gümrük yaptırımı ne zaman başlayacak?