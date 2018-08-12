ABD’nin gümrük yaptırımı ne zaman başlayacak?

ABD hükümeti, Türkiye’den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkararak yüzde 50’den uygulamaya 13 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos’tan başlayarak Türkiye’den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim” ifadeleri kullanıldı.

Trump, önceki gün kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Lirası bizim çok güçlü dolarımız karşısında hızla aşağı düşerken, Türkiye’ye yönelik çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin ikiye katlanması talimatını verdim! Artık alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi. Şu sıra Türkiye ile ilişkilerimiz hiç iyi değil” demişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan tepki

Ticaret Bakanlığı ise Trump’ın bu paylaşımına yazılı bir açıklamayla tepki göstermişti. Açıklamada şöyle denildi: “ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır. Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz.”