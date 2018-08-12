Yılmaz Özdil, AKP'lilerin 'günlüğünü' ifşa etti

Yılmaz Özdil bugünkü, "Yandaşın seyir defteri" başlıklı yazısında ekonominin durumuna ilişkin AKP'lilerin dilinden günlük notları kaydetti.

Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısı şöyle:

24 Haziran

Selamünaleyküm günlük… Bugün gene çok mutluyum. Sandıklar açıldı, gene nal toplatmışız. Tivitır'dan nasıl koyduk diye mesaj attım. Hayırlısıyla hep böyle burunlarını sürteceğiz bunların.

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25 Haziran

Selamünaleyküm günlük… İşe geldim, patronun yüzünden düşen bin parça, babası öldüğünde bile bu kadar üzülmemişti herif, içimin yağları eriyor. Mühendis Murat'ın ağzını bıçak açmıyor, dörtköşe oluyorum. Ahaber'de seyrettim, IMF'ye borç verdiğimiz için Putin arayıp tebrik etmiş, dünya kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor.

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1 Temmuz

Selamünaleyküm günlük… Öğle paydosunda arkadaşlarla lafladık, insan kaynakları müdürü Tuğçe hanım bir haftadır işe gelemiyormuş, mosmor oldu tabii, kendini toparlayamıyormuş hanfendi, gülmekten öleceğiz. Ahaber'de son dakka verdiler, Putin'den füze aldığımız için Amerikan merkez bankası çöküşe geçmiş, eee böyle bu işler men dakka dukka.

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12 Temmuz

Selamünaleyküm günlük… Bugün biraz canım sıkkındı, kahvede konuşurlarken duydum, dolar 4 lirayı geçmiş dediler. Endişelendim. Eve gelince ahaber'i açtım, çok şükür, “ABD'yi Türk Lirası korkusu sardı, vatandaşın dolar bozdurması dünyada para sisteminin değişmesine neden olabilir” diye haber seyrettim. Rahatladım. Bir nükleer santral daha yapıyormuşuz, Çin arayıp tebrik etmiş. Kahvedekiler hakikaten dinsiz yani.

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23 Temmuz

Selamünaleyküm günlük… Bakkaldaki televizyonda Halk Tv açıktı, göz ucuyla baktım, dolar 5 lirayı geçecek deniyordu, taksici, manav hepsi can kulağıyla dinliyordu, huylanmadım desem yalan olur. Allah'tan akşam ahaber'de hepsini yalanladılar, benzin fiyatında tarihi düşüş yaşanmış, Putin maaşını Türk Lirası'na çevirip Ziraat Bankası'nda mevduat hesabı açmış, Merkel arayıp tebrik etmiş. Bu Halk Tv hakikaten siyonist.

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4 Ağustos

Selamünaleyküm günlük… Hiç ağzımın tadı yok. Hanım söyledi, dolar 5.5 lirayı zorluyormuş, alt kattaki Mübeccel hanım söylemiş, eczacı Yıldız hanım “bunlar daha iyi günleriniz, yazık ettiniz güzelim memlekete” diyormuş. Üstüne üstlük, kayınbiraderi berberde Sözcü okurken yakaladım, yazıklar olsun. Maneviyatımı düzeltmek için ahaber'i açtım, “vatandaş yastık altındaki dolarlarını bozdurmak için döviz büfelerine hücum etti” diye haber verdiler. Döviz büfesine hücum eden vatandaşlar diye Avrasya Koşusu'nun görüntülerini verdiler ama, olsun. Bacanağın vatsap'tan gönderdiği doları düşürme duasını okuyup uyudum.

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7 Ağustos

Selamünaleyküm günlük… Moralim sıfır. Dolar neredeyse 6 lira oluyor, eli kulağında. Benim maaşla 700 dolar alıyordum, şimdi anca 250 dolar alabiliyorum. Türkiye nereye gidiyor böyle, tedirginim. Yerinde duruyor mu diye yastık altındaki 400 dolarıma baktım, Allah'tan eniştenin aklına uyup bozdurmamışım, bitmiştim şimdi yani… Gerçi konu komşuya rüzgar yapmak için cuma namazı çıkışında “yastık altındaki dolarlarını bozdurmayanlar Amerikan uşağıdır” demiştim ama, Allah günah yazmasın artık… Alışkanlıkla ahaber'i açtım, “onların doları varsa bizim Allahımız var” falan deniyordu, hemen zapladım, Halk Tv'ye geçtim. Hanım akıl verdi, Halk Tv'yi seyrederken selfi çekip patrona yolladım, tensikat lafları dolaşıyor, arayı iyi tutayım. Maaş yatınca Halk Tv'den imzalı bardak alıp mühendis Murat beye hediye edeceğim, ne olur ne olmaz.

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8 Ağustos

Merhaba günlük…

Seçimden önce bütün mahalleye söyledim, şu akp'ye oy vermeyin dedim, dinletemedim, olacağı buydu. Benim pastanede çalışan oğlanı işten çıkardılar, yerine Suriyeli almışlar, benim oğlanın paritesi dolar bazında yüzde 50 daha pahalıya geliyormuş. Yan marketteki kasiyer kız yol göstermiş, emlakçıdaki çocukla birlikte elektrikçinin imam hatipli çırağını da alıp komple Chp'ye üye olmuşlar. Ben de feysbuk'taki profil fotoğrafımdan rabia işaretini sildim, yarın gidip Tuğçe hanımdan benim oğlana iş isteyeceğim. Tuğçe hanım örnek bir insan, ben şahsen kendisinin bütün görüşlerine çok saygı duyuyorum.

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10 Ağustos

Selam günlük…

Nasıl koyduk dediler, işte buyrun, dolar 6.5 lirayı koydu. Hani nerde o milli gelir şöyle yükseldi böyle yükseldi diyenler? Sırf hanımın kişi başına düşen milli geliriyle benim kişi başıma düşen milli gelirimi hesap et, senede 35-40 bin lira kaybımız var kardeşim! Nerde şimdi o ahaber'i seyredip fabrikada bize kıs kıs gülenler? Zaten başımıza ne geliyorsa hep bu ikiyüzlülükten geliyor. Hiç günahımız olmadığı halde kurunun yanında yaş da yanıyor be günlük.