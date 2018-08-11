'Türkiye'de olanlar bizi düşündürmeli'

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi: "Türkiye'de olanlar Euro'nun olumlu bir faktör olup olmadığı yönünde şüphesi olan herkes tarafından iyi değerlendirilmeli."

Milanesi, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Euro'nun varlığından şüphe eden tüm tarafları düşünmeye sevk etmesi gerektiğini, Euro'nun bu para birimini kullanan ülkeler arasında koruyucu bir sistem sağladığını belirtti.

Il Foglio gazetesine Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile ilgili konuşan Milanesi "Türkiye’de olanlar hepimizi düşünmeye sevk etmeli. Avrupa gibi güçlü bir bölgede bulunan bu avantaj, yani Euro, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimine sahip olmasını ve bu ülkeler arasında koruyucu bir sistem sağlıyor" dedi.

Milanesi "Türkiye’de olanlar Euro'nun olumlu bir faktör olup olmadığı yönünde şüphesi olan herkes tarafından iyi değerlendirilmeli. Bana göre olumlu bir faktör" ifadelerini kullandı.