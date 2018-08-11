Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Sahte mi, hakiki mi?

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"24 Haziran'ın ardından yeni bir dönem başladı. Parlamanter sistem sona erdi, Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bu kararı siz verdiniz. Şimdi bu yolda yürüyoruz. Yeni dönemin adımlarını farklı atacağız. Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu yolda imanımız var, kararlılığımız var. Bizi kimse bu yolda durduramaz. Yeter ki siz yanımızda, arkamızda durun. Gerisine karışmayın."

(Bir vatandaşın elindeki dolarları yere atması üzerine) "Türkiye'de baya dolar var he. Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi? Sizlerin mekanı olsun. Rizeliye mekan yakışır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir yanda Rize, bir yanda Kasımpaşa. Akşam geleyim de birlikte izleyelim."

"Ofislerimizi başkanlarımızı, bakanlarımızı atadık atıyoruz. Bize bu görevi verdiniz, buna layık olacağız. Tarih 24 Haziran'ı böyle kaydedecek. Bunun mimarları sizlersiniz, bunun mimarları olarak anılacaksınız. Son zamanlarda bir şeyler oluyor. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Böyle davranan ABD bizi üzmüştür. Bizi tehditle bir yere çekmeye çalışan ABD kusura bakmasın. Biz hukuk devleti olarak hukukun dışına çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Biz bu yolda böyle yürüdük."

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