Ağbaba: Erdoğan’ın çağrısının inandırıcılığı kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne damat Albayrak’ın açıkladığı büyüme masalları ne de Erdoğan’ın meydanlarda dile getirdiği ‘milli ve yerli olma’ çağrısının milyonların nezdinde bir inandırıcılığı kalmadı. Yeni ekonomik model, iflasın itirafıdır” dedi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomi programını değerlendirdi. Albayrak’ın açıklamalarının planlı ve düzenli bir ekonomik programramdan ziyade “alelacele” açıklanmış bir model olduğunu ifade eden Ağbaba, “Döviz kuru karşısından günden güne değil artık saat başı gerileyen TL, Bakanın bu açıklamaları yapmasına vesile olmuştur. Yani Hazineden sorumlu Bakan ülkenin uçurumun kıyısında olduğunu itiraf etmiştir” dedi.

-“ERDOĞAN’A TELKİNDE BULUNMALI”-

Albayrak’ın para politikasının bağımsızlığına vurgu yaptığına dikkat çeken Ağbaba, “Öyleyse ilk yapması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Merkez Bankası’na yönelik müdahalelerinden bir an önce vazgeçmesine yönelik güçlü bir telkinde bulunmak olmalıdır. Yeni ekonomik model AKP iktidarının yıllardır uyguladığı sorumsuz ve ranta dayalı ekonomi politikalarının bir sonucudur. Çarpık ve inşaata dayalı ekonomik büyüme ve sözde refah masalının geldiği nokta, ülkemizi adeta ekonomik bir iflasın eşiğine getirmiştir. 16 yıl boyunca ülkenin tüm kamusal alanlarını yok pahasına satan, ekonomimizi dışa bağımlı bir hale getiren AKP iktidarı ülkeyi artık yönetemez hale getirmiştir” dedi.

-YERLİ VE MİLLİ OLMA ÇAĞRISI-

Ağbaba, bu ekonomik modelin yine emekçilere acı fatura olarak döneceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bakanın bahsettiği kamu tasarrufları bunun en bariz örneğidir. İktidarın yarattığı bu kriz ülkede ki milyonlara ağır vergiler ve ücret düşüklükleri olarak dönecektir. İsrafın ve talanın iktidarı olan AKP bu saatten sonra milyonların üzerinden sağladığı ranttan vazgeçemeyeceğine göre yine bu büyük iflasın bedelini milyonlara ödetecektir. Ne damat Albayrak’ın açıkladığı büyüme masalları ne de Erdoğan’ın meydanlarda dile getirdiği ‘milli ve yerli olma’ çağrısının milyonların nezdinde bir inandırıcılığı kalmamıştır. Yeni ekonomik model iflasın itirafıdır. Bir kez daha başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AKP kurmaylarını yerli ve milli olmaya çağırıyoruz.”