Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 13 maddelik ekonomi önerisi

Kılıçdaroğlu'nun iktidara madde madde sayarak öneride bulunduğu açıklamalarından satır başları şöyle:



Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Sorunların çözüme bağlanması gerekiyor.





"EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANMALI"



Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş süratle Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ni toplaması gerekiyor.



Yapılması gereken ikinci iş hukuk güvenliğini tahsis etmek.



Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmalı.



Yılbaşından bu yana kurdaki yükselişin bize maliyeti 580 milyar lira. O nedenli akılcı bir sıcak para politikasının belirlenmesi gerekiyor.



Dolar esas alınarak yapılan ihalelelerin, süratle Türk Lirası'na geçişi sağlanmalı.

Yap işlet devret modeliyle yapılan yatırımlar dolar üzerinden süratle Türk Lirası'na çevrilmeli. Dolara endeksli otoyollar ve geçişlerin tamamı Türk Lirası'na dönüştürülmeli.



SAYIŞTAY



Uluslararası standartlara uygun Kamu İhale Yasası'nın çıkması lazım.

Hepimiz vergi ödüyoruz, vergilerin TBMM'de adına nerelere harcandığını denetleyen kurum Sayıştay. Sayıştay, uluslararası standartlara göre kamu harcamalarını denetlemeli.



Bütçe dışı uygulamalar. Bütçe disiplini sağlanmalı.



"DIŞ POLİTİKANIN 180 DERECE DEĞİŞMESİ LAZIM"



Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemene son verilmeli.



Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onuru zedeliyor, asla kabul etmiyoruz.



Geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmalardan kaçınmak lazım. Bunun için bir anayasal kural getirmek gerekiyor. Herkes gönlünce borçlanamaz. Çocuklarımızı torunlarımızı ipotek altında bırakamaz. Hangi gerekçeyle borçlandığının TBMM'ye hesabının verilmesi lazım.



Vergi cennetlerinde milyarlarca doları olanlar Türkiye'ye parasını getirdiğinde vergi ödemiyor. Fakir vergi ödüyor, parasını getiren vergi ödemiyor.



Üretimi önceleyen bir planlama politikasına ihtiyacımız var! Rantiye sınıfını değil...

Bir ülke üretirse güçlü olur, tarlada fabrikada sanatta her alanda üretirse güçlü olur. Üretimden koparılan Türkiye kırılgan bir ülke olmak zorundadır.



Kamudaki bütün araba saltanatına son verin. Kiralık binalarda oturuyorlar, eskiden bakanlıkların yeri vardı! Eski yerleri beğenmiyorlar... Lale Devri dönemi yaşıyoruz!



'İsrafı önleyeceğiz' nasıl önleyeceksiniz? 'Enflasyonu indireceğiz' nasıl indireceksiniz? Size 13 madde halinde yolunu ve yöntemini söylüyorum.

Türkiye'de daha da derinleşerek bir krize sürükleniyor. Yaşanan krizin faturası vatandaşa çıktı. Doları olan kazandı, dolarla ihale alanlar kazandı, dolar stoklayanlar kazandı...

Türkiye yabancılar için çok ucuz, ülkemizde yaşayan vatandaşlar için çok pahali bir ülke haline geldi.



Muhalefette olan bir partinin genel başkanı olarak salt bir eleştiri sunmuyorum, öneri sunuyorum. Hamaset de söylemiyorum, gayet açık gayet net şunları yapın kardeşim diyorum. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararına.

Siyasi otorite benim paramı kullanıyor, bana hesap vermiyor. Olmaz bu!

Devlette bilinmeyen o kadar çok şey var ki... Kaç para harcandı diye soruyoruz yanıt alamıyoruz.



'Siz kimde yanasınız?' diye sorabilirsiniz. Biz halktan, emekliden, kobiden yanayız. Yani Türkiye'den yanayız....

AYRINTILAR GELİYOR.