Ödüllü ekonomist yazdı: Türkiye krizden nasıl çıkar?

ABD-Türkiye arasında yaşanan krizi ve Türk Lirası'nın değer kaybının nasıl tersine çevrilebileceğini anlatan Krugman, benzer durumda olan Malezya, Güney Kore ve İzlanda gibi ülkelerin bu formülü uygulayarak krizi atlattığını dile getirdi.

ABD ile Türkiye arasında tansiyonun yükselmesi ve Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesinin ardından birçok ekonomist ve uzman açıklamalarda bulunuyor… Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden biri ise 2008 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi olan Paul Krugman. Yeni Ticaret Teorisi ile 1998 yılında dünyanın en prestijli ödüllerinden birinin sahibi olan Krugman, New York Times’ta bir makale yazdı.

“1998’deymiş gibi parti yapın” başlığıyla kaleme aldığı makalede Krugman, krizden çıkmanın formülünü verdi. Krugman, benzer senaryoların daha önce de yaşandığını dile getirirken, “Bu döngüden kurtulmak mümkün ama bu biraz zorlayıcı. Bunu yapmak için kısa vadede aykırı bir doktrine ve uzun vadede normal doktrine dönüleceğine dair güvenilir teminata ihtiyacınız var” ifadesini kullanıyor. Krugman, “Dış borç patlamasını geçici kapital kontrolüyle durdurmak gerekiyor, panik halde kaçan kapitali durdurarak ve belki de bazı dövizle borçları reddederek yapabilirsiniz. Daha sonra mali olarak sürdürülebilir bir rejim için gerekli şeyleri yapmak gerek. Eğer her şey işe yararsa güven tekrar gelir ve kapitaller üzerindeki kontrolleri kaldırabilirsiniz” yorumunu yaptı.

Krugman, Malezya’nın 1998 yılında bunu yaptığını, Güney Kore’nin ABD’nin yardımıyla benzer bir sorunun üstesinden geldiğini söylerken, İzlanda’nın da krizden buna benzer bir formülle çıktığını aktardı. Krugman, Arjantin’in de aykırı bir para politikası izleyerek 2002 krizinden çıktığını fakat Kirchner yönetiminin geleneksel yönteme dönmeyerek ülkeyi tekrar krize sürüklediğini söyledi. Krugman, böyle bir yöntem izleyecek hükümetin hem esnek hem de sorumlu davranması gerektiğini ve teknik açıdan da özel durumlara adapte olabilecek bir yapıda olması gerektiğini söylerken, “Büyük yolsuzluklara imkan vermeyecek şekilde dürüst olmalı” dedi.