Türk Lirası'nın değer kaybı dünya basınında

İngiliz The Guardian haberinde “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi. BBC ise haberini “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD Dolar’ı karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı.

Yaptırım kararının ardından dolardan ilk tepki

RUSSIA TODAY: YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Merkezi Rusya'da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200'e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

THE GUARDIAN: İNGİLİZ TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye'de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

BBC: REKOR KAYIP

Birleşik Krallık’ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye'nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL'nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını vurguladı.