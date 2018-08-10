10 Ağustos 2018 22:33

Kılıçdaroğlu ekonomiyi değerlendirecek

Kılıçdaroğlu ekonomiyi değerlendirecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (11 Ağustos 2018- Cumartesi), Wow İstanbul Otel Kongre Merkezi'nde, saat 13.00'de "Ekonomi" konulu basın toplantısı düzenleyerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek.

Çok Okunanlar

Ekonomi