10 Ağustos 2018 22:10

Devlet Bahçeli’den genel merkeze dolar talimatı

Devlet Bahçeli’den genel merkeze dolar talimatı
Bahçeli partisinin 2018 yılında hazineden aldığı yardımlardan döviz olanlar varsa bozdurulması talimatını verdi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP Genel Merkezi’nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun” talimatını verdiği bildirildi.

MHP’den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de “döviz bozdurulması” yönünde talimat verdi.

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Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi” yönünde talimatta bulundu.

“TRUMP YANGINA BENZİN DÖKÜYOR”

Öte yandan Bahçeli döviz kurundaki hareketle ilgili açıklamada bulunmuştu. Bahçeli, “ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

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