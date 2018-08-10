'Erdoğan piyasalara güven verme konusunda yetersiz kaldı'

Türk Lirası, Amerika ile yaşanan gerginlikler nedeniyle dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük değerlerini gördü.

Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi Avrupa ekonomi çevrelerinde de huzursuzluk yarattı. Dünyanın önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, TL'deki değer kaybını ve bunun küresel etkisini ele aldı.

Yaptırım kararının ardından dolardan ilk tepki

Bloomberg'in analizi şöyle:

Türkiye'nin ekonomik krizi yayılma tehdidi yarattığı için küresel stoklar azaldı ve TL değer kaybetti. Enflasyon verileri sonrasında dolar bono ve tahlillerle beraber yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin iki katına çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurmasıyla birlikte Türk ekonomisinin içinde olduğu kriz derinleşerek TL tüm zamanların en düşük değerine geriledi. S&P 500 Endeksi, Türkiye'nin haftalık ilerlemesini, Trump'ın açıklaması sonrasında sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel piyasalara güven verme konusunda yetersiz kaldı. FED'in faiz artırım hedeflerini desteklemesiyle birlikte 10 yıllık getiri yüzde 2,90 geriledi.

"Jeopolitik gerginlikler bu hafta piyasaların nabzını belirledi"

ABD ve diğer ülkeler arasındaki jeopolitik gerginlikler, özellikle de Türkiye ve Amerika arasında yaşanan bir dizi politik gerginlik bu hafta piyasaların nabzını belirledi ve TL'nin değer kaybının son ayağını oluşturdu.

- Çin Trump yönetiminin ticaret savaş atılımına ek vergiler koyarak karşılık vermişti.

- Washington, geçmişte Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunun tespit edildiğini belirterek yaptırım kararını açıklamıştı. Rus rublesi, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmasının ardından iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

- Pound 7. Seansında da düşüş göstererek, mayıs'tan bu yana en kötü haftasını kaydetme yolunda. Petrol ise, global arza ilişkin endişelerin azalmasıyla kayıplarını sildi.

- Tesla hisseleri, CNBC'nin Tesla Yönetim Kurulu'nun şirketin özelleştirilme sürecini şekillendirmek üzere önümüzdeki hafta finansal danışmanlarla görüşmeyi planladığını duyurmasının ardından tırmandı.