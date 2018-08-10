10 Ağustos 2018 19:37

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına tepki
Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararı sonrası açıklama geldi.
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." dendi.

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