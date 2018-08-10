Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." dendi.
10 Ağustos 2018 19:37
Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına tepki
Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararı sonrası açıklama geldi.
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