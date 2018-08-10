10 Ağustos 2018 19:16

Saray Sözcüsü Kalın'dan döviz açıklaması

Saray Sözcüsü Kalın'dan döviz açıklaması
İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye’nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

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