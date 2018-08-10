Kur krizi ilacı vurdu

Depolardaki stokların tükenmesinin ardından sabit kurla ilgili yeni bir değerlendirmenin kaçınılmaz olacağı, bunun da ilaç zammına yol açacağı belirtiliyor.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Birgün gazetesinden Burcu Cansu'ya verdiği söyleşide “İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor. Sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor” dedi.

"Dövizdeki yüksek artış, sektörde alarm zillerinin çalmasına neden oldu"

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında altı ay önce yapılan anlaşma ile kurun 2.69 TL’de sabitlenmesinin ardından dövizdeki yüksek artış, sektörde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Şu an stoklardaki ilaçların eczanelere limitli dağıtımı nedeniyle bazı ilaçların temininde güçlük yaşansa da belirgin bir ilaç krizi hissedilmiyor. Ancak sorunun 10-15 gün içinde depolardaki stokların erimesinin ardından yaşanacağı ve bu süreçte ilaç zammının kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

Dövizdeki yüksek artış hız kesmeden devam ederken, pek çok sektör gibi ilaç sektöründe de önümüzdeki günlerde bunun yansımalarının belirgin bir şekilde hissedilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında 14 Şubat’ta varılan anlaşma ile 2.69 TL’de sabitlenen Euro kuru, hızla yükselerek 6 TL’yi geçti. Döviz kurunda yaşanan bu ciddi yükselişin ardından sosyal medyada özellikle bazı kanser ilaçlarına erişimde sıkıntılar yaşandığı yönündeki paylaşımlar dikkati çekti.

Asıl sorun stoklar eriyince yaşanacak

Sektör temsilcilerine göre yaşanan bu sorunlar aslında buz dağının görünen kısmını oluşturuyor. Şu anda mevcut stokların kullanıldığını belirten eczacılar, sabitlenen kur ile mevcut döviz kuru arasındaki makas açıldıkça ilaca ulaşmanın imkansız hale geleceğine dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 günlük bir süreçte stokların erimesinin ardından ilaçta daha büyük bir krizin patlak vereceği savunuluyor.

Firmalara baskı iddiası

Dövizdeki yükselişe rağmen ilaç firmalarının sabit kur oranının yenilenmesi konusunda henüz açık bir talepte bulunmayan ilaç firmalarına hükümetin baskı uyguladığı iddia ediliyor. “Kısa süre içinde sabit kurun yükseltileceği” vaadiyle firmaların ikna edildiği belirtiliyor.

Limitli dağıtım sıkıntıya yol açıyor

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, limitli dağıtımın ilaca erişim konusunda sıkıntıya sebep olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlaçta sabit kur oranı 2.69 olarak belirlendi. Son dönemde yaşanan döviz artışı pek çok alanı olduğu gibi ilaç alanını da etkiledi. İlaçlar için belirlenen kur, ilaç sanayisinin beklentisini karşılamıyor. Elimizdeki verilere baktığımızda ilaç yokluğu yaşandığını söylememiz tam olarak doğru değil. Ancak ilaç bulunurluğunun kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ithal ilaç kalemlerine baktığımızda bu durumu daha net bir şekilde görüyoruz. Sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor. İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor. Bu durum da arz-talep dengesini karşılamıyor, ilaca erişim konusunda sıkıntılara yol açıyor."