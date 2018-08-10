Netmarble Türkiye ve Fox’tan büyük iş birliği

Netmarble Türkiye ve FOX, Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon Finali’nin yayın hakları için iş birliğine imza attı.

30 milyondan fazla oyuncusuyla Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam’in yayıncısı Netmarble Türkiye ile FOX arasında, ASUS sponsorluğunda düzenlenen ASUS Wolfteam Türkiye Kupası’nın yayın hakları konusunda iş birliği anlaşması gerçekleşti. Buna göre, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 1907 Fenerbahçe ve HWA Gamingfinal maçı, FOX Gaming YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fox Gaming’in ilk yayını Wolfteam Finali

Fenerbahçe Espor takımının sponsorlarından biri olan FOX, gaming dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. FOX Gaming Youtube kanalı, yayın hayatına ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon Finali ile başlayacak. 17 Ağustos Cuma günü FOX stüdyolarında gerçekleşecek Mavi Sezon Finali, sezonu zirvede tamamlayan 1907 Fenerbahçe ile HWA Gaming takımları arasındaki büyük mücadeleye sahne olacak. Turnuva FOX Gaming’in Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası’nın ilk sezonu Türkiye’nin en güçlü Wolfteam Espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Youth Crew, Dark Passage ve Ice Esports takımları ligde büyük kupayı kaldırmak için yeteneklerini sergiledi.

Fox iş birliği Wolfteam kitlesini genişletecek

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Netmarble Türkiye’nin Espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl biraz daha arttığını, Türkiye’de espor turnuvalarının izleyici kitlesini her geçen gün artırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “FOX ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği hem Türkiye’de Esporun gelişmesi hem de Wolfteam’in oyuncu kitlesinin genişlemesi adına çok önemli bir adım. Global markalar hedef kitlesiyle Espor turnuvalarında buluşuyor. Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren ASUS Wolfteam Türkiye Kupası başladığından bu yana, çok heyecanlı maçlara ve yoğun bir izleyici kitlesine sahne oldu. FOX Gaming’in yayın hayatına, 1907 Fenerbahçe ve HWA Gaming arasında oynanacak final turnuvası ile merhaba diyecek olması da bizim için ayrı bir memnuniyet kaynağı.”

Wolteam ile espor yayıncılığına start veriyoruz

FOX Networks Group Dijital Medyadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Ünal, FOX olarak gaming dünyasında yer almaktan oldukça heyecan duyduklarından ve planlarından bahsetti: “Asus Wolfteam Türkiye Kupasının finallerinde hem Fenerbahçe Espor takımının sponsoru olarak hem de Netmarble ile yaptığımız anlaşmayla bir yayıncı olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz. Sadece Espor alanında sponsorluklarla sınırlı kalmayarak gaming dünyasına yapacağımız yatırımlarla da gençlerle dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. 15 Eylül’de Maçka KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek FOXFest’in gaming alanında yapılacak Wolfteam turnuvalarına da tüm oyunseverleri bekliyoruz. ”