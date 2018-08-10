İş Yatırım: Türk Lirası'na saldırı devam ediyor

Türkiye piyasalarında devam eden hareketlilik İş Yatırım'ın raporunda 'Türk Lirası'na saldırı devam ediyor' şeklinde yorumlandı.

İş Yatırım'ın 'Türk Lirası'na saldırı devam ediyor' başlıklı raporunda ABD-Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması ve ekonomi yönetiminden somut bir adım gelmemesi üzerine Türk lirasının dolara karşı yeni bir dip yaparak güne başladığı belirtildi. Rapordaki ifadeler şöyle:

"Doların Türk lirasına karşı 3TL’den 4TL’ye yükselişi 2 yıl 6 ay, 4TL’den 5TL’ye yükselişi 4 ay sürmüştü.

Piyasaları sakinleştirmek için bugün saat 14:30’da Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak piyasalara yeni ekonomi modelini anlatacak. Sıkı maliye ve para politikaları yoluyla ekonominin yumuşak inişle dengeleneceğinin vurgulanacağı konuşmanın piyasaları ikna etmesi için güçlü somut adımlarla desteklenmesi gerekiyor."