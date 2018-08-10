'Türkiye'de büyüme modelinin pili bitti'

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) başta BBVA, UniCredit ve BNP Paribas olmak üzere Avrupa bankalarının Türkiye riskinden endişelendiği yönündeki haberinin ardından önemli bir haber daha basına yansıdı.

Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 41'lik hissesine sahip olan İtalyan UniCredit , bugün yayınladığı raporda "Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz" dedi. Bloomberg'in aktardığı raporda, “Krediye dayalı büyüme modelinin pili bitiyor” denildi. Raporda, finansman maliyetlerindeki keskin artışın özel ve yabancı bankaları kredilerde yavaşlamaya gitmeye zorladığı belirtildi.

Financial Times'ın AMB'nin Türkiye ile ilgili endişelerine dair bugünkü haberinin ardından UniCredit hisseleri yüzde 3 değer kaybetti. İspanyol BBVA hisselerinde düşüş yüzde 3.11, Fransız BNP Paribas'ta düşüş yüzde 3.6'yı oldu.