Topbaşı istifaya götüren proje kabul edildi

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı istifaya götüren süreçte veto ettiği 5 imar planı değişikliğinden biri daha onaylandı.

Sarıyer Zekeriyaköy’de yaklaşık 1000 metrekarelik anaokulu yapılmak üzere ayrılmış sit koruması altındaki parsel, konut alanına dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 2017 yılı temmuz ayı oturumunda oy çokluğu ile kabul edilen 5 imar dosyası bir sonraki meclis oturumunun yapıldığı eylül ayı gündeminde Kadir Topbaş tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmişti.

Sözcü'nün haberi şöyle: Topbaş'ın veto ettiği dosyaların meclis oturumunda AKP grubunun oyları ile hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmesi üzerine başlayan kriz İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ile sonuçlanmıştı.

Topbaş'ın veto ettiği imar dosyalarından biri olan Sarıyer Zekeriyaköy'deki anaokulu alanının konuta dönüştürülmesine ilişkin teklif geçtiğimiz yıl eylül ayında onaylanmasının ardından Boğaziçi etkilenme ve 3. derece doğal sit alanında bulunması nedeniyle işlemlerin tamamlanabilmesi için koruma kuruluna gönderilmişti. Koruma kurulları tarafından alınan kararlar da geçtiğimiz ay İBB Meclisi'ne iletildi.



KORUMA KURULUNDAN ONAY ÇIKTI

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından, 3. derece doğal sit alanına konut yapılması uygun bulundu. Plan değişikliğiyle ilgili hazırlanan raporda teklif edilen plan değişikliğinin gerekçesi ”Parselin büyüklüğünün anaokulu yapımına uygun olmaması ve arazi sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi” olarak açıklandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu da plan değişikliğini uygun buldu. Karar CHP'nin ret oyuna karşılık AKP grubunun oyları ile kabul edildi. Üzeri ağaçlarla kaplı parsele 15.50 metre yüksekliğinde konut yapılması onaylanmış oldu.