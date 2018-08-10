Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından saat 14:30'da Dolmabahçe'de düzenlenecek toplantıyla açıklanacak.

Bakanlık tarafından yapılan ilgili açıklamada, şirketlerin ve bankaların herhangi bir kur ya da likidite riskinin bulunmadığı belirtilirken, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda olduğu ifade edildi.

Akademisyenlerin de katıldığı çalıştayın ardından çerçeve unsurları belli olan yeni ekonomik model ile 35 milyar TL'yi bulacak bir tasarruf ve gelir arttırımı hedefleniyor.

Orta vadeli plan (OVP) üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni ekonomi modeli çerçevesinde 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 bandında olması ve cari açığın yüzde 4 dolayında dengelenmesi planlanıyor.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde sınırlandırılacağı ve Hazine borç çevirme oranlarının yüzde 100'lerin altına ineceği kaydedilmişti.

Kur tarafında hareket devam ederken toplantıdan çıkacak sonuçlar piyasaların odağında.

Toplantı öncesinde dolar / TL 6.2 üzerinde seyrediyor. Euro ilk kez 6.60 TL'nin üzerine çıkarak 6.63 TL'yi gördü, sterlin de 7.35 TL civarından el değiştiriyor.