Özdil 'her şeyi devletten beklemesinler' dedi; kek tarifi verdi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında Erdoğan'ın vaatlerinden biri olan kekin tarifini verdi.

Yılmaz Özdil'in bugünkü "Doların dışının kıtır olmasına özen gösterin pudra şekeri serpin…" başlıklı yazısı şöyle:



Doların dışının kıtır olmasına özen gösterin pudra şekeri serpin…

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı portakal suyu

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

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Yumurtaları ve toz şekeri karıştırma kabına koyun. Yumurta sarıları beyaz bir hal alana kadar mikserde yüksek devirde karıştırın. Ayçiçek yağı, süt, portakal suyu, rendelenmiş kabukları ilave edin. Un ve kabartma tozunu da boca edip, kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Kek kalıbını tereyağıyla yağlayın, harcı topluca yağlanmış kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kalıbından çıkarın ılınmaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip, dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

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Portakallı limonlu sevmiyorsanız, havuçlu tarçınlı yapabilirsiniz.

Dışı kıtır, içi ıslak kakaolu yapabilirsiniz.

Vişneli damla çikolatalı yapabilirsiniz.

Cevizli tercih edebilirsiniz.

Üzümlüyü çok severim ben…

Karamelize şeftalili seven var.

Frambuazlı seven var.

Pofuduk pofuduk muffin yapabilirsiniz.

Sünger gibi pandispanya yapabilirsiniz.

Glutensiz yapabilirsiniz.

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Hani 24 Haziran akşamı bizim ağlamaktan gözümüze kan oturmuşken gevrek gevrek sırıtan arkadaşlar, şimdi yandım Allah diyerek ne olacak bu doların hali diye soruyor ya…

İşte onlara bu tarifleri verin.

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İzah etmişti kendilerine asrın liderimiz…

“Yeni bir projem var, bedava kek dağıtacağız, alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu, gideceksiniz millet bahçesine, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız” demişti.

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Her şeyi devletten beklemesinler.

Kek projesine katkı sağlasınlar.

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Yapsınlar bu kekleri…

Zaten yakında komple herkes işsiz kalacak, alsınlar çoluğu çocuğu, bahçeye gidip kek yiye yiye yatıp yuvarlansınlar.