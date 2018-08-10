Murat Muratoğlu bugünkü "Korkma hepsi geçecek!" başlıklı yazısında, Doyamadılar… Bugün de program açıklayacaklar. Adı; Yeni Ekonomi Modeli… Modele göre bütçe açığı ise yüzde 1,5'lar seviyesinde sınırlandırılacak." dedi.

Murat Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Dolar kuru 5.45'i geçmişti, nereye gidiyor bu ekonomi diye düşünüyordum ki, Başkan'ın demeci, nasıl da rahatlattı içimi… Kendisi; “Makul süre içinde her şey düzelecek. Piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek” dedi.

Aklıma Tarkan'ın; “gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak” şarkısı geldi. İçim ürperdi… Hani filmlerde olur ya, biri fena yaralanır, arkadaşı öleceğini biliyordur ve ağlamaklıdır… Son nefesini vermeden elini tutar; “Her şey düzelecek, hiç korkma hepsi geçecek” der. Tıpkı o sahne değil mi?

* * *

Bu arada dolar 5.50'yi denedi… Egosu yüksek doktorların aileye kötü haberi vermesi gibi; ameliyat iyi geçti ama hasta kaybedildi! Canım olur o kadar kusur, geçecek hepsi…

“Makul süre içinde!” düzelecekmiş! Mesela ne kadar bir süre? Altı ay mı, bir yıl mı, beş yıl mı? Sahi, nasıl düzelecek?

Konyalı bilim adamları yeni bir şey mi keşfetti? Yüksek teknolojili üretime mi geçildi? Petrol mü fışkırdı? Altın mı çıktı? Yok hiç biri! Zira kafalar değişse bile yeterdi, onun için de geç kalındı.

* * *

“Hiç korkma!” dedi. En son korkmadığımızda; dolara yatırım yapan yaya kalacaktı. Üç yıl önce kadardı. Dolar fiyatı 2.60'daydı… Artacak dedik, kimi çıktı özür dileyin dedi ekranları kırdı. Kimi köpük dedi, kimi algı yanılması… Şimdi dolar ikiye katladı üzerine 20 kuruş daha aldı.

Nasıl düzelecek, ne gibi tedbirler alınacak, ne kadar kemer sıkılacak? Hiçbiri yok! Ben size söyleyeyim. Rahip falan hikâye… Bugün başlasak makul süre beş sene…

* * *

Geçen hafta “100 günlük plan” açıklanmıştı. Tüketim devam edecek, dev projelere para ayrılacaktı. Mevcut şehir kütüphanelerinde çay-kek servisi başlayacaktı.

Çin parası üzerinden tahvil ihracına çıkılacak, borç alınıp, İstanbul'a kanal açılacaktı. İki yanına da butik şehirler kurulacaktı. Ekonomi böyle kurtulacaktı!

* * *

Doyamadılar… Bugün de program açıklayacaklar. Adı; Yeni Ekonomi Modeli… Modele göre bütçe açığı ise yüzde 1,5'lar seviyesinde sınırlandırılacak.

Neyini anlamıyorlar acaba? Bütçen fazla verecek ki enflasyon düşecek, faizler gerileyecek. Bakın, açıklanacak açık “yüzde 1.5‘lar!” diyorlar. Benim için bu kadarı bile yeterli. Gereksiz ayrıntı diğerleri…

* * *

Yahu, Karadeniz'i sel vurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı televizyonda İstanbul'a milyarlarca dolarlık kanal kazmayı anlatıyor. Aynı kafa hiç değişmiyor!

Artık kanalın betonunun üzerine hafif zeytinyağı gezdiririz, kolay sindiririz. Yolları pide, köprüleri künefe niyetine yeriz. Gerisini zaten makul sürede hallederiz. Hiç korkma, hepsi geçecek!