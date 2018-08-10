Devletin tüm parası Berat Albayrak'a

Kamu idarelerinin hesaplarının tek merkezde toplanmasını öngören “ Tek Hazine Kurumlar Hesabı”nın ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınacak kamu idareleri de belirlendi. Karara göre İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynakları, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazine’den alacak kaydedilmek üzere Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nda toplanacak. Hesap, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Hangi kurumlar dahil?

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, kaynakları bu hesapta toplanacak idareler şöyle: Genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel yasayla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, KİT’ler.

Hesaba dahil olmayacak idareler de şunlar: Kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ile kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel yasayla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kefalet ve yardımlaşma sandıkları.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da hesaba ilişkin uygulama yönetmeliğini yayımladı.

Kararı Maliye verecek

Yönetmeliğe göre kamu idareleri, aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay, izleyen ayı kapsayacak şekilde Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlık nakit taleplerini değerlendirecek. Yine sistem üzerinden kamu idarelerine bildirecek. Kamu idareleri ayrıca günlük nakit taleplerini de yine sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletebilecek. Bu talepler de yine bakanlık tarafından değerlendirilecek. Kamu idareleri bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra Merkez Bankası ile yurtiçi bankalarda hesap açabilecek. Ancak ödeme ve tahsilat hesapları arasında hiçbir şekilde aktarım yapılamayacak, nakit çekilemeyecek.

Tek hesap yönetimi

Hazine’ye aktarılan nakit tutarlar gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nda toplanacak. Bakanlık tarafından kamu idarelerine tüm nakit aktarımları da bu hesaptan yapılacak. Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile diğer Hazine hesapları arasında karşılıklı nakit aktarımı gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık, sistem üzerinden iletilen nakit taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılayacak. Merkez Bankası, kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde ilgili hesaba nakit aktarımını gerçekleştirecek, ancak banka gönderme emrindeki unsurlara hiçbir şekilde müdahale edemeyecek. Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı’na gelen tutarlar da Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na aktarılacak.

Kamu idarelerinin nakit yönetim birimleri, bakanlık tarafından gün içinde talep edilmesi halinde tahsilat hesabının bulunduğu bankaya talimat vererek tahsilatlarını anında bakanlık hesaplarına aktaracak.

Bildirmeyene ceza var

Tek Hazine Kurular Hesabı’na geçişle birlikte kamu idareleri mevcut hesapları kapatacak. Yeni hesaplar açacak. Kapatılacak hesaplarda yer alan tutarlar Kurum Tek İdare Tahsilat veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı’na aktarılacak. Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde sistem üzerinden bakanlığa iletilmemesi durumunda kamu idarelerinin yetkilileri ile muhasebe yetkililerine para cezası uygulanacak.

Bankalar da nemalanacak

Uygulama kapsamında bakanlıkta toplanan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarında nemalandırılacak. Elde edilen nema gelirleri bütçeye gelir kaydedilecek. Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na alınan kaynaklar, diğer Hazine hesaplarına geçici olarak aktarılabilecek. Mali kaynakları hesapta değerlendirilen belediyeler, il özel idareleri, KİT’lerin elde edilecek getiriden ilgili kamu idareleri ile paylaşılacak olan tutarlar, ortalama aylık mevduat faiz oranının yüzde 70’i esas alınarak belirlenecek.

Maaş, ücret gibi zorunlu ödemelerin zamanında yapılması için “Kurum Tek İdare Ödeme Hesapları”na aktarılan tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşüyle, ödemeler gerçekleştirilinceye kadar bu hesaplarda bekletilebilecek.

Diyanet'e bütçe dayanmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan 7.7 milyarlık ödenek, altı ayın sonunda 8.3 milyar olarak güncellendi. BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, geçen yıl da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet’e, bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı. Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncelledi. Ocak-haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda oldu. 100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.