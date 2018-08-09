Dolar, 5.50 lira sınırını da aştı!

ABD Doları 5.50, Euro 6.37, İngiliz Sterlini 7.08 liranın üzerine çıktı.

BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 0.22 yükselişle 97 bin 185 puandan kapandı. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 düşüşle 117 bin 244 puana geriledi.

Fitch'ten Türkiye'ye korkutan not uyarısı

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 3.51 artışla 19.74 düzeyine yükseldi.

Kapanışa yakın işlemlerde, ABD Doları en düşük 5.2747 ve en yüksek 5.5034 lirayı gördükten sonra 5.48-5.49 lira, Euro en düşük 6.1317 ve en yüksek 6.3780 lirayı gördükten sonra 6.35-6.36 lira, İngiliz Sterlini en düşük 6.7986 lira ve en yüksek 7.0866 lirayı gördükten sonra 7.06-7.07 lira aralığında işlem görüyor.