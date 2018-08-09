Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini söyledi.
9 Ağustos 2018 17:58
Fitch'ten Türkiye'ye korkutan not uyarısı
Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki değer kaybına hızla çare bulması gerektiğini duyurdu.
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