Fitch'ten Türkiye'ye korkutan not uyarısı

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki değer kaybına hızla çare bulması gerektiğini duyurdu.

Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini söyledi.

Dolar ve euro yükselişe geçti