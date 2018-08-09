MediaMarkt’dan yeni proje: Online'dan Mağazaya

DHA - Eylül ayından başlayarak mağaza ziyareti metriğini ölçümlemeye ve dijital yatırımlarını çok kanallı dönüşüne göre yönetmeye başlayan Mediamarkt Türkiye, temmuz sonu itibariyle, yapılan dijital performans reklamlarından kaynaklı toplamda 2,5 milyon mağaza ziyareti elde ettiğini ve yüzde 5,5 mağaza ziyareti oranına sahip olduğunu açıkladı.



"DİJİTAL MAĞAZACILIK PROJELERİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Google'da yaptıkları reklamların mağaza satışları üzerindeki etkisini ölçmek istediklerini ifade eden Mediamarkt Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, “Günümüzde mağazadan satın alma yapan tüketicilerimizin, yarısından fazlası yolculuğa internet üzerinden araştırma yaparak başlıyor. Bu sonuçların gelmesi ile hem bunu ölçümlemeye başladık, hem de aramayı yapan kullanıcıların mağazamıza olan yakınlığına göre reklam metni özelleştirmesi ve mağaza adresi gösterme gibi direkt mağaza trafiğini arttırıcı aksiyonlar aldık. Çok kanallı ve müşteri odaklı pazarlama stratejimiz kapsamında, bu tür dijital odaklı mağazacılık projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.