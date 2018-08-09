Dolar ve euro yükselişe geçti: Zirveyi gördüler

Dolar 5.4693, euro 6.3467 ve sterlin de 7.0554 liraya kadar yükseldi.

DHA - Öğle saatlerinde;

- dolar en düşük 5.2698 ve en yüksek 5.4693 gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira,

- euro en düşük 6.1201 ve en yüksek 6. 3467 lirayı gördükten sonra 6.34 – 6.35 lira,

- sterlin en düşük 6.7966 lira ve en yüksek 7. 0554 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0.13 artışla 95.21 düzeyine yükseldi.

Euro/Dolar, yüzde 0.18 düşüşle 1.1591 düzeyine döndü.

BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.04 artışla 97 bin 978 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 düşüşle 118 bin 343 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 2.31 artışla 19.51 düzeyine döndü.