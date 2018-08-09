Hazine Bakanlığı büyüme hedefini düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orta vadeli program ( OVP) çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yarın yeni ekonomi modelini açıklayacağı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , orta vadeli program ( OVP) çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacak, Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına inecek. 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, cari açığın yüzde 4 civarlarında dengelenmesi bekleniyor. Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda. 2018'in kalanında tasarruf ve gelir artırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükselmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

2017'de açıklanan OVP'de, 2019 için büyüme hedefini yüzde 5 buçuk olarak belirlenmişti.