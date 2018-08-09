Dolar yükselişte!

Türk heyetinin ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerden bir haber akışı olmaması nedeniyle dolar/TL güne 5.30'un üzerinde başladı.

Türk yetkililerin Rahip Brunson kriziyle ilgili ABD'ye ziyareti, dolar kurundaki tansiyonu hafifletmedi. Güne 5,30 civarında başlayan kur, saat 10.10 itibarıyla 5,43 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi.

WSJ: GÖRÜŞME BAŞARISIZ, YENİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Cumhuriyet'ten Berivan Aydın'ın aktardığına göre, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rahip Brunson krizinin ardından ABD yönetimi ile görüşmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin görüşmelerinin başarılı olamadığını ve anlaşma sağlanamadığını yazdı. Gazete, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini kaydetti.

Dion Nissenbaum imzalı makaleye göre Türkiye’den giden heyetle görüşen ABD’li yetkililer, iki yıldır 'terör' suçlamalarıyla tutuklu bulunan ve yakın zamanda ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın derhal serbest bırakılacağına dair garanti elde edemedi. Bu durum "iki ülke arasındaki krizi derinleştirirken Trump yönetiminin yeni yaptırımadımları atmasının da zeminini oluşturdu".Gazeteye konuşan yetkililer, Washington’daki görüşmelerde heyetlerin Türkiye ekonomisini krize sokan kördüğüme bir çözüm getiremediğini söyledi. Bu durum, Trump yönetiminin Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulama pozisyonuna geldiği şeklinde yorumlandı.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Washington'daki temaslarıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, Amerikalı Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını duyurdu.

Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığının ardından geçtiği Hazine Bakanlığında ABD'li heyet ile görüşmesi sona erdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair yaptığı ikinci yazılı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan kısa süre önce görüşmelere dair ilk yazılı açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington'da temaslarını sürdüren dokuz kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.