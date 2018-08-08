Dünya gazetesi yazarı Atılım Murat, ABD ile Türkiye arasında yaşanan, karşılıklı yaptırımların uygulandığı 'Brunson krizi'nin ardından gelen kur dalgalanması karşısında Türkiye'nin ekonomi politikasında netleşmeye ihtiyacı olduğunu yazdı.

'Türkiye'nin ekonomi politikasındaki önceliğinin ne olduğunu kimsenin bilmediğini' dile getiren Murat, 'belirsizlik ve gerginlikle geçirilen zamanın finansman maliyetlerini artırdığını' da ekledi.

''Türkiye’nin risk primi artıyor''

'Başta yüksek enflasyon ve cari açık olmak üzere, ağır sorunların Türkiye'nin önünde' olduğunu dile getiren yazar, yapılması gerekenlerin açık olduğunu da ifade etti ve devam etti: ''Papazı ABD’ye verelim gitsin.''

Atılım Murat'ın bugün yayımlanan ''Papaz mı, politika yapıcı mı?'' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

''Ekonomi politikamızdaki önceliğin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yeni orta vadeli programın eylülde açıklanacağı söyleniyor. Bakan Albayrak görevine bir ay önce başladı. Gecikiyoruz. Tamam, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısının azalması nedeniyle hangi bürokratın nereye bağlı olduğu muammadır. Ancak üst düzey bürokratlardan bir çalışma grubu oluşturulur. Bir haftada yeni bir program yazılır. Ülkemizin iktisadi sorunları ortadadır. Kısa vadede yapılacakların yanı sıra, orta-uzun vadede yapılması gerekenler bellidir. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylardaki dış finansman ihtiyacı yüksektir. Belirsizlikle, gerginlikle geçirilen zaman finansman maliyetlerini artırıyor. Türkiye’nin risk primi artıyor. Türk şirketlere uzun vadeli kaynak sağlayan yabancı finans kurumlarından bazıları kredi hatlarını kapatıyorlar. Yeni projeler için dışarıda para arayan işletmeler bu yüzden zorlanıyor. Önümüzdeki dönem, devletin büyük projeler için yabancı para musluklarını açacağı bir zaman dilimi olamaz.

Değişik olayların sonucu olarak, Türkiye’ye son bir yıldır sağdan soldan darbe geliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir ablukaya alındığımız doğrudur. AB’nin patronu Almanya ile bir kriz yaşadık. Ardından Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası proje kredileri durdu. Türkiye’ye yatırım yapacak Alman şirketlerine sigorta kısıtlamaları getirildi. ABD ile yaşanan krizin boyut kazanması durumunda ekonomik yaptırımlar gelebilir. Ekonominin şaha kalktığı bir dönemde değiliz. Başta yüksek enflasyon ve cari açık olmak üzere, ağır sorunlar önümüzde duruyor. Yapılması gerekenler açıktır. Papazı ABD’ye verelim gitsin. Mantıklı bir ekonomi politikasını eylülü beklemeden açıklayalım. Merkez Bankası, rezerv opsiyon mekanizması üzerinden, dolara etkisi sınırlı olan hamleler yapacağına faizi artırsın. Ne yazık ki böyle zor bir dönemden geçiyoruz. Süreci bir şekilde yönetmek gerekiyor.''