Suudi Prens, Snapchat'ten hisse aldı

Suudi Arabistanlı iş adamı Prens Velid bin Talal, Snapchat şirketinin yüzde 2.3 hissesini çeyrek milyar dolara satın aldı.

Prens Velid, şahsi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Snapchat şirketinden satın alınan hisselerin 'A' grubu olduğuna işaret ederek, hisselerin değerinin 950 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 250 milyon dolar) olduğunu aktardı.

Snapchat şirketindeki bu adımın, modern teknoloji alanında kişisel yatırım stratejisinin bir uzantısı olduğunu kaydeden Prens Velid, Snapchat'in, dünyanın en yenilikçi sosyal ağ platformlarından biri olduğunu ve bu şirketin gerçek potansiyelini aşmaya yeni başladığını düşündüğünü ifade etti.

Suudi iş adamı, satın alma sürecinin, 25 Mayıs'ta hisse başına yaklaşık 11 dolarla sona erdiğini belirtti.

Bu alımla Prens Velid'in Snapchat'teki en büyük hissedarlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Prens Velid bin Talal'in sahibi olduğu Kingdom Holding, dünyanın en büyük yabancı yatırımcılarından biri olarak görülüyor.