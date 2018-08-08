IMF'den kritik açıklama

IMF, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara-Washington hattındaki gerginlik ardından dolar/TL kuru 5.42 ile zirveyi gördü. Kurdaki yükselişin birçok sektörü zora soktuğu belirtilirken Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi.

PKK ve ‘FETÖ’ adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Kurun en son 5.42'ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."