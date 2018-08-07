Dev şirketten Türkiye’ye milyarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young’u kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young’u kabul etti. Ziyarette teşvik kapsamına alınan Bursa’daki 1,2 milyarlık üretim tesisi de konuşuldu. Bakan Varank, "Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz" dedi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi oldu. Ziyarete, Bosch Türkiye'nin Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Hükümet ve Dış ilişkiler Direktörü Yasin Akdere de eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Bursa’da kuracağımız, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi ile ilgili bize verilen desteklerden memnunuz. Bu tesiste üretilenler, hem Türkiye hem de ihracat yaptığımız ülkeler için önemli bir ürün grubu olacak. Bosch Grubu olarak, Turkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor. Bu yatırım, Türkiye’deki varlığımızı daha da güçlendirecek” dedi.