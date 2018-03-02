Altında yükseliş başladı!

2 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı düşüşü durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,30 liradan alınırken, 161,34 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 256,60 liradan alınırken 262,40 liradan satılıyor. Yarım altın da 511,59’den alınırken 524,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1062,00 liradan alınıp 1074,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2565,96 liradan alınırken 2606,37 liradan satılıyor.