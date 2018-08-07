Dolarda son durum ne?

Dolar ve euro dün yaşanan tarihi zirvelerin ardından yeni güne düşüşle başladı ancak öğleye doğru tekrar yükselişe geçti.

Dolar güne 5.27 TL seviyelerinden başlarken, ABD ile Türkiye arasında bir ön mutabakat sağlandığına yönelik haberlerin ardından önce 5.21 TL seviyesine, arkasından da 5.18'lere çekildi. Öğleye doğru gelen alımlarla ise 5.30 liraya çıktı.

Türkiye'den heyetin ABD'ye görüşmek için gideceği haberleri ve delegasyonun belli olmasıyla dolar, TL karşısındaki kazançlarının bir kısmını geri vererek 5.21 seviyesine çekildi. Euro / TL ise 6.05'in altına geriledi.

20:40 itibarıyla dolar 5,25 seviyesinde seyrediyor.