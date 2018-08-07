'ABD ile ilişkileri düzeltsek bile...'

ODTÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Can Pamir, kurun düşmesi için sadece ABD ile ilişkilerin düzeltilmesinin yeterli olmayacağını, ekonomik temellere dayalı acil çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

Pamir "Ekonomik sıkıntılar olmasa bu kadar büyük değer kaybı yaşanmazdı, dolayısıyla ABD ile ilişkileri düzeltsek dahi kurun 5'in altına gelmesi gibi birşey olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Bloomberght'ye konuşan Pamir, ABD ile haber akışlarının da kur üzerinde ciddi etkisi olduğunu belirten Pamir ""Ancak temel olarak ekonomide bazı sıkıntılar olduğu için bu kadar ciddi bir değer kaybı söz konusu oluyor." dedi.

"5 liranın altına inmeyebilir"

Pamir "Ekonomik sıkıntılar olmasa bu kadar büyük değer kaybı yaşanmazdı, dolayısıyla ABD ile ilişkileri düzeltsek dahi kurun 5'in altına gelmesi gibi birşey olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Pamir sözlerini şöyle sürdürdü; "Ekonomimizin daha kuvvetli olduğu zamanlarda daha büyük sıkıntılar yaşadık ama bu kadar olumsuz tepkiyle karşılaşmadık. ABD ile ilişkilerimiz önemli ama acil olarak ekonomi tarafında önlemler alınmalı."

Gerek dış açık finansmanı tarafında gerek yurt içi şirketlerin likiditesi açısından ciddi bir takım problemler olduğunu hatırlatan Pamir "Çok büyük şirketlerimiz borç yapılandırmasına gitmeye başladı ve etkilerini bugünlerde görmeye başladık.

Kurun bu kadar çabuk yukarı gitmesi birçok reel sektör firması üzerinde çok büyük problemler yaratıyor. Dolayısıyla acil ekonomik önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.