7 Ağustos 2018 14:37

'Hükümet krizi görmezden gelmeyi tercih ediyor'

'Hükümet krizi görmezden gelmeyi tercih ediyor'
Türk lirasının ABD Doları karşısında tarihi düşüş yaşamasına ilişkin olarak Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ekonomist Dani Rodrik yorumda bulundu.
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Rodrik, "Geçmişteki krizlerin hepsi kurun sabitlendiği veya düzenlendiği dönemlerde yaşandı ve bu yüzden hızla gelişti. Bu (kriz) zamana yayılıyor ve hükümet onu görmezden gelmeyi tercih ediyor” dedi.

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Rodrik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye’nin döviz kurlarının sabitlenmediği bir ortamda ilk döviz krizini yaşadığını yazdı.

Rodrik, “Geçmişteki krizlerin hepsi kurun sabitlendiği veya düzenlendiği dönemlerde yaşandı ve bu yüzden hızla gelişti. Bu (kriz) zamana yayılıyor ve hükümet onu görmezden gelmeyi tercih ediyor” dedi.

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