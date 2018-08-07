Dolar yeniden yükselişe geçti!

ABD ile 'ön mutabakat' sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte 5.28'e kadar gerileyen dolar/TL kuru, öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" tweet'inin ardından yeniden 5,35'e yükseldi.

Yeni haftaya rekorla başlayan kur, dün 5.43'e kadar yükseldi.

Daha sonra bir miktar toparlayan dolar/TL sabah saatlerinde 5.2880 civarında dalgalandı.

- Avro en düşük 6.0466 ve en yüksek 6.2269 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira seviyesine indikten sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 6.16 TL'yi gördü.

Trump: İran'la iş yapan artık ABD'yle çalışamaz



Dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 95.35 düzeyine çekildi.

Avro/dolar, yüzde 0.02 artışla 1.1556 düzeyine geriledi.

'Ön mütabakat'

ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte dolar/TL kuru, 5.28'e kadar gerilemişti.

Bu haber doları yeniden fırlatabilir!