Altın fiyatları ne durumda?

Durmaksızın yükselen altın fiyatları sonunda gram altın 205 Lira'yı aştı! ABD ile olan yaptırım geriliminin etkileri dolar gibi altın fiyatlarını da adeta uçurdu! Ekonomi gündeminin en çok merak edilen konularından biri de Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? sorusuydu. İşte Kapalıçarşı'daki küçük, büyük, Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürüyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürerken altın yatırımcısının yüzü de gülüyor. Gram altın bugün 204,25 liradan alınıp 204,27 liradan satılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kapalıçarşı’daki güncel altın fiyatları…

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

204,25 liradan alınırken 204,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 321,57 liradan alınırken 329,09 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 641,13 liradan alınıp, 658,18 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.320,00 liradan alınıp 1.333,00 liradan satılıyor.