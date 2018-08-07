Dolarda son durum!

Türkiye-ABD ilişkilerinde baş gösteren gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik stres, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor. Dolar/TL dün yerli yatırımcının satıştan çekilmesinin de etkisiyle gün içinde 5.19’u gördü.

Merkez Bankası, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek. Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte kur 5.2586 seviyesine kadar indi.IKON Menkul tarafından geçilen bültende, "5.2570 üzerinde tutunma olduğu sürece tekrardan yükselişler görebiliriz. Bu durumda 5.3840 ve 5.5875 direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ve 5.2570 altı fiyatlamada ise 5.1170 ve 5.0555 destek oluşturabilir" ifadeleri yer aldı.