Murat Muratoğlu, bugünkü "Dolar artmadı TL’nin gramajı azaldı!" başlıklı yazısında, "Gurbetçilerin AKP sevgisini anlıyor musunuz şimdi? Orada Euro ile kazanıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, kazandıklarını 6 ile çarpıyorlar." dedi.

Murat Muratoğlu'nun yazısı şöyle:

Hani ekonomi çok iyiydi? Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Ülke kötü yönetiliyor! Yılların birikimi…… Boru değil; Dolar 5.10'u geçti. Hatta 5.20'yi denedi!

Bu arada sadece dolar yükselmedi, Türk Lirası bütün paralara karşı alçaldı! Başkanlık gelince ekonomi şahlanacaktı. Komşunun 1 Bulgar Leva'sı, 3 Türk Lirası'nı aştı. O bile olmuş anasının nikahı!

* * *

Dolarda son ralli nasıl başladı? Amerika, tutuklu rahip için ufaktan yaptırımlar açıkladı. Bu durum tuttu fırlattı doları… Sanki İsa'yı tutukladık! O günden beri artışı hiç durmadı. Ciğerimizi söktü, ezdi TL'yi çiğnedi…… Zamanla geçer dendi. Her geçen gün daha da yükseldi.

* * *

Bundan 1.5 yıl önceye dönelim. Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden sorumlu “başdanışmanı” Yiğit Bulut; “3 liranın üzerinde, 3.50'nin üzerinde bu millete dolar aldıran… nokta noktalar, neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. Almayın diye burada ekranları kırdık hatırlarsanız!” diye haykırıyordu.

Keşke kırmasaydı o ekranları… Şimdi kaç liraya çıktı o ekranın fiyatı? Böyleyse ülkeyi yönetenin baş danışmanı, teknik analizle hesaplıyorsa doları, siz daha çok beklersiniz istikrarı!

* * *

Merkez Bankası'nı zaten takan yok. Başkan'ın oraya nasıl getirildiği belli… “Sosyoloji bölümü” mezunu kendisi……

Tabii bunu böyle söylememek lazım…“Dolar tepetaklak yükseldi” desek? Ya da; “Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz” müjdesi versek? Bunu, ihracatçılar kârını katladı, turizm patladı haberleriyle desteklesek… Moraller düzelir mi?

* * *

Turizm coşar tabii… Avrupa'nın orta direği için bu ülke cennet gibi… Ellerindeki parayı bozdurunca Türkiye'den daha ucuzu var mı ki? Gurbetçilerin AKP sevgisini anlıyor musunuz şimdi? Orada Euro ile kazanıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, kazandıklarını 6 ile çarpıyorlar.

* * *

Yine de “Türk Lirası negatif ayrıştı” deyiver kimse anlamasın… Kafalar karışsın. Haberlerde “5.15 lira 1 dolar oldu” veya “Türk Lirası'nda metal yorgunluğu” deyip işin içinden çıkarsın.

Gerekirse birini ayarlarsın; “kimse sabrımızı test etmeye kalkmasın!” ile başlayıp, “dolar haddini aştı” ile konuyu bağlarsın.

* * *

Alternatifleri de mevcut… Dolar artmadı, TL'nin gramajı azaldı. Dolarda TL bereketi… TL'de indirim, dolarda güncelleme… AKP rekorlara doymuyor, dolar da istikrar sürüyor.

Türkiye'nin yükseleni dolar… Dolarda bir kıpraşma var. Geceydi. Her yer zifiri karanlıktı. Biraz da sis vardı. Biri geldi aniden doları artırdı. Acaba kim yaptı? Eleştirecek zamanı geçtik. Seyreyle enkazı!