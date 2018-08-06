'Merkez Bankası değişiklik yapmasa daha iyiydi'

Merkez Bankası'ndan dolara müdahalesini değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın son kararla faiz arttırma konusunda sorun yaşadığı izlenimi verdiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın 'kur müdahalesi' yetersiz kaldı

Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB’nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi” ifadelerine yer verdi.