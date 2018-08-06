CNR şirketler grubunda tasfiye krizi

BORA ERDİN -SÖZCÜ/ İstanbul Yeşilköy'de bulunan CNR Fuar Merkezi'nin işletmecisi olan Ceyda Erem şirketlerini tasfiye etme kararı almıştı, bu karara şirket CEO’sundan itiraz geldi.

“KAPATMA BAŞVURUMUZU GERİ ÇEKECEĞİZ”

CNR Holding CEO'su Ali Bulut yaptığı açıklamada, “CNR Holding olarak hiçbir şirketimizi kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yeniden yapılanma kapsamında danışmanlık firmamız 4 şirketin tasfiye edilmesi için bize öneri getirdi. Bu konuyla ilgili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de müracaat yaptı. Ancak CNR Yönetim Kurulu olarak bu şirketlerin kapatılarak diğer şirketlerle birleştirilmesini kabul etmedik. Yapılan müracaatların geri çekilmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Şu anda 18 şirketimizin tamamı çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir şirketi kapatma veya tasfiye etme gibi bir düşüncemiz ve çabamız yok. CNR Holding olarak 18 şirketimizle birlikte ihracatın artmasına ve Türk ekonomisine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

1992 YILINDA BAŞLADI

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) 300 dönümlük arazi üzerindeki fuar alanı ve bir adet gösteri çadırı 1992 yılında CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş’ye yıllık olarak kiralandı. CNR’ye bu alanda organizatör olarak fuar düzenleme, diğer fuar şirketlerine fuar alanı olarak kiralama hakkı tanındı. 2004 yılında 17 şirketi içinde bulunduran CNR Holding Anonim Şrketi'ni kurdu. CNR ile İDTM arasında 2005 yılında imzalanan sözleşme bittiğinde, yenilenmedi. Ev sahibi İDTM, CNR’nin fuar alanından tahliye etmek için dava açtı. Dava 2013 yılında CNR’nin lehine sonuçlandı.