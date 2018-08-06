Merkez Bankası'nın 'kur müdahalesi' yetersiz kaldı

Euro/TL kuru 6 sınırını tekrardan geçerken dolar da 5.20'ye yeniden dayandı.

Dolar/TL kurunun 5,20'ye dayanmasının ve Euro/TL kurunun 6'yı geçmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi ama MB'nın 'kur hamlesi'nin etkisinin sınırlı olduğu gözlendi.

Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşüren TCMB, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.

Eurodan tarihi rekor!

Ancak MB'nin bu hamlesinin TL'ye etkisinin sınırlı olduğu gözleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru açıklamayla birlikte 5.1780 seviyelerine indi. Fakat bu seviyenin korunamadığı anlaşılıyor. Saat 18:13 itibarıyla kur, yeniden 5.19 dolayına geri çıktı.

MB'den gelen açıklama öncesinde 6 seviyesinde olan Euro/TL kuru ise bir süreliğine 5.9880'e geriledi ama saat 17:55'te 6 sınırını yeniden aştı.