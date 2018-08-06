Altın da yükselişte: İşte son rakamlar

Fiyatlardaki rekor haberinin ardından yatırımcılar; çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları...

Altın Fiyatları geçtiğimiz günlerdeki yükseliş seyrini, haftanın ilk işlem günü olan 6 Ağustos Pazartesi günü devam ettiriyor... Altının gram fiyatı öğle saatlerinde 200 lirayı aştı.

Altındaki yükseliş seyri sonrası yatırımcılar, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? sorularının cevabını araştırıyor.

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İşte 6 Ağustos altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR / KAÇ LİRA

200,86

201,16

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR / KAÇ LİRA

1.210,69 TL

1.210,93 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR / KAÇ LİRA

321,38 TL

328,90 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR / KAÇ LİRA

1.320,00 TL

1.333,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR / KAÇ LİRA

640,92 TL

657,97 TL

ABD - İRAN GERİLİMİNİN FİYATLARI ETKİLEMESİ TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan uzmanlar ABD'nin İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümünün bugün başlayacağını ve iki ülkeden gelecek açıklamaların emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.