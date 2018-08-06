Doların hızı kesilmiyor! Tarihi rekor

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 5,1180'e kadar yükseldi. Böylece TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 52 seviyesini aştı. İlerleyen saatlerde artışını sürdüren kur, 5,18 seviyesine kadar yükseldi ve yeni rekoruna ulaştı.Reuters haber ajansı ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarıyor ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtığını belirtiyor.

ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta bu konuda ilk adımı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurarak atmıştı.