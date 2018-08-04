101 mağazasını birden kapatıyor!

Brookstone iflas başvurusunda da bulunurken 500 milyon dolar borcu olduğunu açıkladı.

Brookstone ismiyle 40 yıldır faaliyet gösteren ülkenin en popüler perakendecilerinden biri daha AVM'lerin gittikçe boşalması üzerine tüm AVM mağazalarını kapatma kararı aldı.

Karar 101 mağazayı kapsıyor. Brookstone iflas başvurusunda da bulunurken 500 milyon dolar borcu olduğunu açıkladı. Şirket, yeni alıcı bulana dek havalimanı ve Brookstone e-ticaret web sitesinin açık tutulacağını belirtti.

Havalimanları ve alışveriş merkezleri ağırlıklı olmak üzere faaliyet gösteren perakende zinciri Brookstone, federal mahkemeye başvurarak, dört yıl içerisinde 2. kez iflasını isteyerek 101 mağazasını kapatacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamda havalimanlarındaki 35 mağazanın ve online alışveriş yapılabilen Brookstone web sitesinin, yeni bir alıcı bulunana dek açık kalacağı belirtildi.

CEO Steven Goldsmith, tarafından yapılan açıklamada havalimanı mağazalarının ve internet işinin başarılı olduğu ancak avm'lerdeki mağazaların perakendecilikteki çok zorlu koşullar nedeniyle kapatılmaya mecbur olduğunu söyledi.