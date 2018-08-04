Yarım asırlık otel el değiştirdi

54 yıllık bir marka olan Kuşadası’ndaki İmbat Otel'in satıldığı öğrenildi.

Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajlarında denize sıfır İmbat Otel, 1964 yılında Özbaş ailesi tarafından yaptırılmıştı. İmbat Otel, tam 54 yıl boyunca Türk turizmine hizmet veriyordu ve birçok ünlü ismin tatil için tercih ettiği ilk tesisler arasındaydı. Aynı bölgedeki Grand Blue Sky Oteli’nin de sahibi olan Erol Özbaş, yapılan görüşmelerin ardından ailesinin ilk göz ağrısı İmbat Hotel’i Ankara’daki Double Tree By Hilton Oteli’nin sahibi olan gruba sattı.

1964 yılında hizmete açıldı

54 yıl sonra el değiştiren Kuşadası İmbat Oteli, Ali Rıza Özbaş tarafından yaptırıldı ve Türkiye’de turizmin başladığı ilk merkez olan Kuşadası’nda kapılarını 1964 yılında hizmete açtı. Denize sıfır 310 odalı otel 004 yılında yenilenmişti.